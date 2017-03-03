03.03.2017 14:09:28

FETÖ'nün 'Yurtta Sulh Konseyi'ndeki 5 isim Muğla'da yargılanıyor

15 Temmuz darbe girişiminin baş mimarları ve planlayıcıları olarak bilinen kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak tanıtan isimlerin tamamı açıklanırken, 38 kişilik sözde darbe konseyinden 5 isim Muğla'da Cumhurbaşkanına suikast girişiminden yargılanıyor. Çatı iddianamede açıklanan isimlerden Cumhurbaşkanına suikast girişiminden ikisi General, ikisi Albay ve birisi de firari sanık Yarbay Özcan Karacan.

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15 Temmuz darbe girişiminin baş mimarları ve planlayıcıları olarak bilinen kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak tanıtan isimlerin tamamı açıklanırken, 38 kişilik sözde darbe konseyinden 5 isim Muğla'da Cumhurbaşkanına suikast girişiminden yargılanıyor. Çatı iddianamede açıklanan isimlerden Cumhurbaşkanına suikast girişiminden ikisi General, ikisi Albay ve birisi de firari sanık Yarbay Özcan Karacan.Muğla'da halen yargılanmaları devam eden ve FETÖ'nün sözde Yurtta Sulh Konseyi'nde Osman Kılıç (Albay), Gökhan Şahin Sönmezateş (Tuğgeneral), Ali Yazıcı (Albay), Özcan Karacan (Yarbay-Firar), Ünsal Coşkun (Tuğgeneral)'dan sadece Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in ifadesi alındı. Diğer sanıkların ifadeleri henüz alınmadı.