10.05.2017 10:10:02

FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

15 Temmuz'dan sonra oluşturulduğu belirtilen eğitim danışmanlığı yapılanmasının Balıkesir'de toplantı yaptığı eve operasyon düzenlendi- Yapılanma içinde yer alan 22 kişi ile toplantıya katılan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz'dan sonra oluşturulduğu öğrenilen eğitim danışmanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra oluşturulan eğitim danışmanlığı yapılanması içinde yer aldığı belirlenen 26 kişiye yönelik uzun süren takip ve soruşturmanın ardından operasyon yaptı.

Örgüt üyelerinin il merkezindeki bir apartmanda toplantı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese yönelik operasyonda toplantı halindeki 40 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalananların, yapılanma içinde yer alan 26 kişiden 22'si ile ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 18 kişi oldukları öğrenildi.

Örgütün yeni yapılanması içinde yer alan bu kişilerin, farklı illerden Balıkesir'e gelerek aktif olarak FETÖ adına bir süredir faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Toplantının yapıldığı adrese yönelik operasyonda, yapılanma içindeki 26 kişi arasında bulunan ve "Erzurum irşad imamı" olarak aranan Manisa nüfusuna kayıtlı Mustafa Hikmet Kayapalı (59), polisten kaçmaya çalışırken apartmanın 3'üncü katındaki balkon demirlerinin kopması sonucu düşerek yaşamını yitirmişti.



