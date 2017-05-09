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FETÖ'nün 'VIP' dinleme davası
09.05.2017 19:02:59

FETÖ'nün 'VIP' dinleme davası

Eski EGM İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Aktepe, yakalandığı dönemde emniyette verdiği 'arandığı dönemde Ankara-Sincan'da bir evde kaldığı ve kendisine düzenli olarak maaş gibi nakdi yardımda bulunulduğu' yönündeki ifadesini reddederek, o dönem psikolojik sorunlar yaşadığını, nasıl ifade verdiğini hatırlamadığını öne sürdü- Sanık Aktepe:- Siyasi ve dünya görüşüm FETÖ ile taban tabana zıttı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, yakalandığı dönemde emniyette verdiği "arandığı dönemde Ankara-Sincan'da bir evde kaldığı ve kendisine düzenli olarak maaş gibi nakdi yardımda bulunulduğu" yönündeki ifadesini reddederek, o dönem psikolojik sorunlar yaşadığını, nasıl ifade verdiğini hatırlamadığını öne sürdü. Aktepe, siyasi ve dünya görüşünün FETÖ ile zıt olduğunu savundu.

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu birçok kişiyi usulsüz dinledikleri gerekçesiyle eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 185 kişinin yargılandığı FETÖ "VIP dinleme" davasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Bugünkü duruşmada savunmasını yapan eski EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanmasının hukuken ispat edilemeyeceğini öne sürerek, "En üst düzeydeki devlet mensuplarının bile 2016'da fark ettikleri bir yapıya bilerek ve isteyerek dahil olduğum iddiası kabul edilemez. Terör örgütü olduğunu bilmediğim, bilsem yanından bile geçmeyeceğim bir gruba dahil olduğumu iddia etmek doğru değildir." dedi.

FETÖ ile ilgili hiçbir kurum, banka, dernek, okul ya da bir eğitim kurumuyla ilişkisi olmadığını vurgulayan Aktepe, açığa alındıktan hemen sonra üzerine kayıtlı 2 silahı emniyete teslim ettiğini, silahlı terör örgütü üyesi olsa silahlarını teslim etmeyeceğini savundu.

Sanık Aktepe, meslekteyken ve açığa alındığı dönemde hakkında dinleme talebi olup olmadığının adli ve idari olarak soruşturulmasını talep ederek, "Üyesi olduğum iddia edilen örgütün yöneticilerinin kimler olduğu, bu yöneticilerle irtibatlı olup olmadığım, bunlardan emir ve talimat alıp almadığım konularının araştırılmasını, bu durumların somut delillerle tespit edilmesini istiyorum. Telefonumda ByLock programının olup olmadığının, varsa bu programla kimlerle irtibat kurduğum konularının aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, emniyette verdiği ifadesinde, hakkında yakalama kararı olduğu dönemde Ankara-Sincan'da bir evde kaldığı ve kendisine düzenli olarak maaş gibi nakdi yardımda bulunulduğu yönünde ifade verdiğini anımsatması üzerine sanık Aktepe, yakalandığı dönemde psikolojik durumunun iyi olmadığını, nasıl ifade verdiğini bilmediğini, emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyledi.

Sanık Aktepe, "Siyasi ve dünya görüşüm FETÖ ile taban tabana zıttır, üzerime atılı terör örgütü üyeliğini suçlamasını kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Mehmet Karatekin de yasalara uygun görev yaptığını öne sürerek, çalıştığı dönemde, kişilerin iletişimine müdahale talep formundaki evrakların mahkemeye sevkinden sorumlu olduğunu, işlemleri de genel prosedüre ve mevzuata uygun yaptığını savundu.

Yargılanmasına konu evrakların hepsinin şube veya büro amirlerince hukuka uygun hazırlandığını, kendisinin sadece bu evrakları ilgili mahkemeye sevkle görevli olduğunu ifade eden sanık Karatekin, "Evrakların mahkemeye sevkiyle ara bir işlemle görevliydim, benim konuyla ilgili bir kusurum yoktur. Yasal mevzuata uygun şekilde mahkemelerin istediği belgeleri hazırlayarak görevimi yerine getirdim." dedi.

Yıllarca terörle mücadele eden biri olarak terör örgütü üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen Karatekin, bulunduğu görevleri de sınavlara girerek kazandığını, meslek hayatının hiçbir döneminde amirlerinden başka kimseden talimat almadığını savundu.

Sanık Karatekin, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sırasında görevinin başında olduğunu, bulunduğu ilde darbe teşebbüsünü önlemek için tedbirler aldığını, il emniyet müdürünün yargılandığı davalardan dolayı kendisine yönelik ön yargısı nedeniyle tutuklandığını öne sürdü.

Sanık Latif Harun Pişkin de emniyette çalıştığı dönemde iletişim takip talep formlarına üst yazı yazarak, mahkemeye sevkiyle görevli olduğunu belirtti, mevzuata uygun hareket ettiği için yargılandığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı Giray'ın, adına kayıtlı 2 hat üzerinden "ByLock"a girildiğinin tespit edildiğini söylemesi üzerine sanık Pişkin, bu programı kullanmadığını savundu.

Giray, sanık savunmalarına yarın devam edileceğini belirterek, duruşmayı erteledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7 ayrı dosyanın birleştiği davada sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" suçlardan yargılanıyor.

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