11.05.2017 19:46:30

FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 45 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Mustafa Gölbaşı tahliye oldu- Duruşma, 3 Temmuz'a ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 41'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Mustafa Gölbaşı tahliye oldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmada, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesine yönelik beyanlarda bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Gölbaşı'nın tutuklu kaldığı süre, hakkındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Öte yandan salı günü başlayan ve 4 gün boyunca devam eden duruşmada, 41 tutuklu sanıktan ancak 28'i savunmasını tamamlayabildi.

Heyet, sanık savunmalarının tamamlanması için duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.