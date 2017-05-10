10.05.2017 18:51:00

FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında muvazzaf askerle merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu, 45 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması tamamlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binada görülen duruşmada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Öte yandan üç gündür devam eden duruşmada 27 sanık savunmasını tamamladı.



Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanması ve tahliye taleplerini almak için duruşmayı yarına erteledi.