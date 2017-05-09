SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davası
09.05.2017 18:29:09

FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında muvazzaf askerle merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu, 45 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek - Sanık Kavurmacı: -'FETÖ, kurumları, iş dünyasını ve şirketleri kandırabilir, bunun çok sayıda örneği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmada, bazı tutuklu sanıklar ifade verdi.

Savunmasını tamamlayan tutuklu sanık İsmail Kavurmacı, hakkındaki iddiaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Kavurmacı, kendisinin FETÖ'yle bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Çocuk yaşta esnaflık yapan biriyim. 'Genç Esnaflar' adında bir oluşumdan haberim yoktur. Hasan Polat, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadesinde benim adımı da zikretmemiştir. Babamın, bu yapıya (Fetullahçı Terör Örgütü) olan tavrını onu tanıyan bütün siyasiler bilir." dedi.

Hasan Polat'ı tanımadığını iddia eden Kavurmacı, duruşmadaki asker sanıkları da tanımadığını söyledi.

- "FETÖ, iş dünyasını kandırabilir"

Bank Asya'daki hesabını aktif olarak kullandığını anlatan Kavurmacı, "Ben hayatımın hiçbir döneminde yasa dışı bir oluşum veya işin içinde olmadım. Bank Asya kredi kartımı 17-25 Aralık öncesi, sonrası ve bankanın devlete geçtiği dönemde de kullandım, çünkü ihtiyacım vardı. ByLock programını kullanmadım." ifadesinde bulundu.

Duruşmada, savunmasını tamamlayan Kavurmacı'nın çapraz sorgusuna geçildi.

Bir sanık avukatının "Bu yapı bütün kurumları kandırabilir mi?" sorusuna Kavurmacı, "FETÖ, kurumları, iş dünyasını ve şirketleri kandırabilir, bunun çok sayıda örneği vardır." yanıtını verdi.

-"Hasan Polat, aktif FETÖ üyesidir"

Savunmasını tamamlayan tutuklu sanık İlker Duranlıoğlu da Deniz Lisesi mezunlarına tanınan haktan dolayı Deniz Harp Okulu'na sınavsız giriş yaptığını söyledi.

Bilgisayar mühendisi olduğunu dile getiren Duranlıoğlu, yurt dışında da mühendislik alanında eğitim gördüğünü ve siber güvenlik alanında bilgi sahibi olduğunu anlattı.

Hakkında somut delil olmadan tutuklandığını savunan Duranlıoğlu, "Ben ne FETÖ'yü ne de Hasan Polat'ı tanırım. Hasan Polat, kollukta verdiği 4 ifadesinde de çelişkiler içeren biridir. İlk ifadesinde 3 öğrenciyi Deniz Harp Okulu'na soktuğunu beyan etmiş, ikinci ifadesinde bu öğrenciler aracılığıyla onar kişiyi kendisiyle tanıştırdığını söylemiş, sonraki ifadesinde de sayıyı 47'ye çıkarmıştır. Hasan Polat verdiği en son ifadesinde de Deniz Harp Okulu'nun yıllığına bakarak kişileri teşhis etmiştir. Yani ilk ifadesinde 3 kişiden bahseden Polat, sonraki ifadelerini bir anda değiştirmiştir."

Hasan Polat'ın beyanlarının dikkate alınmamasını talep eden Duranlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bence Hasan Polat isimli şahıs halen aktif FETÖ üyesidir. Her ne kadar da 2001 yılında örgütten ayrıldığını beyan etmiş ise de verdiği ifadelerle örgütün güncel bilgisine hakim biridir. Hasan Polat, halen elektronik postasında bile kod ismini kullanmaktadır. Hasan Polat, köşeye sıkışmış bir FETÖ üyesidir. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiştir. Birileri de Hasan Polat'ın bu halini görmüş, onun üzerinden kumpas kurmaya çalışmıştır. 47 subay isimleri de bu şekilde kumpasa alet edilmiştir."

Duranlığolu, ByLock kullanmadığını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, sanık savunmalarının tamamlanması için yarına ertelendi.

    YORUM YAZ
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
09.05.2017 19:02:07
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 475 ev zarar gördü.
09.05.2017 18:23:59
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
09.05.2017 17:39:09
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'in kuzeyindeki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.05.2017 17:30:03
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi bitti.
09.05.2017 17:05:08
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü.
09.05.2017 16:35:33
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları