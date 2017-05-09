09.05.2017 18:29:09

FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında muvazzaf askerle merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu, 45 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek - Sanık Kavurmacı: -'FETÖ, kurumları, iş dünyasını ve şirketleri kandırabilir, bunun çok sayıda örneği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmada, bazı tutuklu sanıklar ifade verdi.

Savunmasını tamamlayan tutuklu sanık İsmail Kavurmacı, hakkındaki iddiaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Kavurmacı, kendisinin FETÖ'yle bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Çocuk yaşta esnaflık yapan biriyim. 'Genç Esnaflar' adında bir oluşumdan haberim yoktur. Hasan Polat, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadesinde benim adımı da zikretmemiştir. Babamın, bu yapıya (Fetullahçı Terör Örgütü) olan tavrını onu tanıyan bütün siyasiler bilir." dedi.

Hasan Polat'ı tanımadığını iddia eden Kavurmacı, duruşmadaki asker sanıkları da tanımadığını söyledi.

- "FETÖ, iş dünyasını kandırabilir"

Bank Asya'daki hesabını aktif olarak kullandığını anlatan Kavurmacı, "Ben hayatımın hiçbir döneminde yasa dışı bir oluşum veya işin içinde olmadım. Bank Asya kredi kartımı 17-25 Aralık öncesi, sonrası ve bankanın devlete geçtiği dönemde de kullandım, çünkü ihtiyacım vardı. ByLock programını kullanmadım." ifadesinde bulundu.

Duruşmada, savunmasını tamamlayan Kavurmacı'nın çapraz sorgusuna geçildi.

Bir sanık avukatının "Bu yapı bütün kurumları kandırabilir mi?" sorusuna Kavurmacı, "FETÖ, kurumları, iş dünyasını ve şirketleri kandırabilir, bunun çok sayıda örneği vardır." yanıtını verdi.

-"Hasan Polat, aktif FETÖ üyesidir"

Savunmasını tamamlayan tutuklu sanık İlker Duranlıoğlu da Deniz Lisesi mezunlarına tanınan haktan dolayı Deniz Harp Okulu'na sınavsız giriş yaptığını söyledi.

Bilgisayar mühendisi olduğunu dile getiren Duranlıoğlu, yurt dışında da mühendislik alanında eğitim gördüğünü ve siber güvenlik alanında bilgi sahibi olduğunu anlattı.

Hakkında somut delil olmadan tutuklandığını savunan Duranlıoğlu, "Ben ne FETÖ'yü ne de Hasan Polat'ı tanırım. Hasan Polat, kollukta verdiği 4 ifadesinde de çelişkiler içeren biridir. İlk ifadesinde 3 öğrenciyi Deniz Harp Okulu'na soktuğunu beyan etmiş, ikinci ifadesinde bu öğrenciler aracılığıyla onar kişiyi kendisiyle tanıştırdığını söylemiş, sonraki ifadesinde de sayıyı 47'ye çıkarmıştır. Hasan Polat verdiği en son ifadesinde de Deniz Harp Okulu'nun yıllığına bakarak kişileri teşhis etmiştir. Yani ilk ifadesinde 3 kişiden bahseden Polat, sonraki ifadelerini bir anda değiştirmiştir."

Hasan Polat'ın beyanlarının dikkate alınmamasını talep eden Duranlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bence Hasan Polat isimli şahıs halen aktif FETÖ üyesidir. Her ne kadar da 2001 yılında örgütten ayrıldığını beyan etmiş ise de verdiği ifadelerle örgütün güncel bilgisine hakim biridir. Hasan Polat, halen elektronik postasında bile kod ismini kullanmaktadır. Hasan Polat, köşeye sıkışmış bir FETÖ üyesidir. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiştir. Birileri de Hasan Polat'ın bu halini görmüş, onun üzerinden kumpas kurmaya çalışmıştır. 47 subay isimleri de bu şekilde kumpasa alet edilmiştir."

Duranlığolu, ByLock kullanmadığını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, sanık savunmalarının tamamlanması için yarına ertelendi.

