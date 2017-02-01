01.02.2017 19:11:31

FETÖ'nün üniversite ayağına yönelik operasyonda 6 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün OMÜ yapılanmasına yönelik 6 gün önce operasyon düzenlemiş, aralarında ByLock kullandıkları ileri sürülen yardımcı doçent, araştırma görevlileri, okutman, öğretim görevlileri, idari personel ve işçilerin bulunduğu 6'sı kadın 15 kişiyi gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yrd. Doç. G.K., araştırma görevlileri M.Y. ve E.G., idari personeller M.G. ve M.D. ile taşeron işçi C.T. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 9 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.