19.07.2017 09:09:30

FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

Tekirdağ merkezli 16 ilde devam eden FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik üçüncü dalga operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Tekirdağ merkezli 16 ili kapsayan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 32'ye çıktı. FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınlardan adlı makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 6'sı adlı kontrol şartıyla serbest, biri ise serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişiden 6'sının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.