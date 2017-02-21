21.02.2017 09:54:34

FETÖ'nün suikast timi davasında ikinci gün

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin yargılanmasına ikinci gün de devam edildi. FETÖ'nün suikast timinin ilk gününde davanın iki numaralı sanığı Gökhan Şahin Sönmezateş ve üç numaralı sanığı Şükrü Seymen ifade vermişti. Her iki sanık da ifadelerinde FETÖ'cü olmadıklarını savunurken, Şükrü Seymen darbeci olduğunu açıklamıştı.

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15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin yargılanmasına ikinci gün de devam edildi. FETÖ'nün suikast timinin ilk gününde davanın iki numaralı sanığı Gökhan Şahin Sönmezateş ve üç numaralı sanığı Şükrü Seymen ifade vermişti. Her iki sanık da ifadelerinde FETÖ'cü olmadıklarını savunurken, Şükrü Seymen darbeci olduğunu açıklamıştı.Duruşmanın ikinci günü sabah saat 09.30'da Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda başladı. Duruşmanın ikinci gününde önce Marmaris'e gelen Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin lideri Taner Berber'in ve Paşa lakaplı MAK timinde görevli Zekeriya Kuzu'nun ifadesinin alınması bekleniyor.Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan 44 tutuklu sanık sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından duruşma salonuna havadan helikopter destekli geniş güvenlik önlemleri altında getirilirken, sanıklar araçlarla direk duruşmanın yapılacağı salonun altındaki kapalı otoparka getirildi.