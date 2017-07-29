29.07.2017 10:30:22

FETÖ’nün MİT'teki köstebeği, tırlar durdurulurken eskorttaydı

FETÖ’nün 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulması sırasında kullandığı MİT’teki köstebeği Eski Özel Kuvvetler personeli Kaan Kürşat Karaahmetoğlu’nun tıra eskortluk eden araçlarda olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın, 1 ve 19 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede yer alan 55 şüpheli arasında TIR'ların durdurulmasını organize eden 11 sivil FETÖ'cünün yanı sıra bir de MİT görevlisi yer aldı.



MİT görevlisinin TIR'ların durdurulması olayında FETÖ'nün MİT'teki köstebeği olduğu ortaya çıktı.

PLAKALARI FETÖ'YE İLETTİ

MİT'teki köstebek olduğu düşünülen Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun 1 Ocak 2014'teki TIR'ların durdurulması sırasında TIR'ları takip eden MİT personelini taşıyan eskort araçta yer aldığı belirlendi. İddianameye göre TIR'lar ve eskort araç yola çıktıktan sonra plakaları Karaahmetoğlu tarafından FETÖ yöneticilerine bildirildi. FETÖ yöneticileri ise plakaları Hatay Jandarma İstihbarat'ta görevli Halil Alp'e ulaştırdı. Alp, ismini gizleyerek TIR'larla ilgili sahte ihbarı gerçekleştirdi.

ÖZEL KUVVETLER'DEN MİT'E GEÇTİ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Kaan Kürşat Karaahmetoğlu isimli MİT görevlisi 2011 yılından 2013 yılı Nisan ayına kadar çeşitli rütbelerde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptı. 2013 yılı Nisan ayında binbaşı rütbesiyle MİT'te görevlendirildi. 27 Aralık 2013 tarihine kadar Ankara'da MİT'e bağlı Özel Operasyonlar Daire Başkanlığı'nda görev aldı. Bu kapsamda MİT tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan yerleşkesine gönderildi.

Karaahmetoğlu'nun FETÖ ile ilişkisi ise MİT'ten önceki görev yeri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbe girişimi sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde ortaya çıkarıldı. Komutanlık yetkilileri 15 Temmuz sonrası personelin FETÖ ilişkileri olup olmadığıyla ilgili soruşturma yaptı. Hazırlanan bilgi notlarından birisi de eski Özel Kuvvetler personeli MİT'çi Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'yla ilgiliydi.

FETÖ EVLERİ'NDE KALDIK

Başsavcılığa gönderilen bilgi notunda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli ‘Ö…' ve ‘T…' isimli personellerin Karahmetoğlu'yla ilgili ifadesi yer aldı. İki personel de Karaahmetoğlu'yla birlikte FETÖ içerisinde yer aldıklarını, beraber abilere giderek sohbet ettiklerini dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 29 Temmuz tarihinde ise FETÖ bağlantısı nedeniyle MİT'ten ihraç edildi.

İTİRAF ETTİ

Bu ifadeler üzerine Özel Kuvvetler Komutanlığı kendi içerisinde yaptığı soruşturmada Karaahmetoğlu'nun ifadesini aldı. 3 Ağustos'ta alınan ifadede Karaahmetoğlu, FETÖ üyesi olduğunu kabul ederken hakkında verilen ifadelerde yer alan bilgileri doğruladı. Kendisi aleyhinde ifade veren 2 ismin ev arkadaşı olduğunu belirten Karaahmetoğlu, kendisinden sorumlu olan örgüt abilerinin kod isimlerini paylaştı. Yapılanmada katumluğun çok önemli olduğunu söyleyen Karaahmetoğlu, her ay düzenli görüşme gerçekleştirdiklerini, bu görüşmelerde meraklı olmamaları yönünde abileri tarafından uyarıldığını söyledi.