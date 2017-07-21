21.07.2017 17:12:37

'FETÖ'nün markaları, TMSF ve Hazine'ye devredildi'

Bi̇li̇m, Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumunca, FETÖ'ye ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patentin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devrinin gerçekleştiğini ve FETÖ ile bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımının Hazine'ye devredildiğini açıkladı.

Bakan Faruk Özlü yapmış olduğu yazılı açıklamada, FETÖ'ye ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patent TMSF'ye geçtiğini ve FETÖ ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

FETÖ'nün ticari ve ekonomik girişimlerine aralıksız darbe vurmaya devam ettiklerinin altını çizen Özlü, bu çerçevede örgüte ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patentin TMSF'ye geçtiğini, örgütle bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımının Hazine'ye devredildiğini belirtti.