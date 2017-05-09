10.05.2017 01:19:12
FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyon
Kocaeli'de gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 kişiden 13'ü tutuklandıKocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem imamlarına' yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda Kocaeli'de polis tarafından gözaltına alınan 16 kişi, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılar daha sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.