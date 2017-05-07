08.05.2017 09:48:20

FETÖ'nün 'mahrem imamları'na operasyon: 16 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem imamları'na yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem imamları'na yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün Hatay yapılanmasındaki 'mahrem imamları'na yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, çeşitli kurumlardaki FETÖ üyelerinden sorumlu oldukları belirlenen 16 kişi gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şahıs, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.(Buğra Güney / İHA)