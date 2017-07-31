31.07.2017 15:34:14

FETÖ'nün kitabı Çocuklar Duymasın'da

Yeniden ekranlara dönen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin en son yayınlanan bölümünde FETÖ'nün faaliyetlerini dünyaya tanıttığı 'Barış Köprüleri' isimli kitap izleyicilere gösterildi.

Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin yayınlanan bölümünde izleyiciye gösterilen kitap büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı göze çarptı.

Bu kitabın terör örgütü FETÖ'nün dünya ülkelerindeki yapılanmalarının en önemli basamağının anlatıldığı kitap olduğu yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kaynak Holding'e bağlı Ufuk Yayınları'ndan çıkan kitabın tanıtımının bir dizide yapılması sosyal medyada tepki topladı.

İşte o tweetlerden biri:

Bu Çocuklar Duymasın neden tekrar başladı niyetleri belli oldu! pic.twitter.com/FMO8ZkUNFt — Ahmet Tevfik (@ssonsadrazam) 31 Temmuz 2017

Dizinin yapımcısı Birol Güven tarafından veya Kanal D yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.