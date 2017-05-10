10.05.2017 18:52:43

FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanması davası

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 87'si tutuklu 129 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik 87'si tutuklu 129 sanığın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 7'inci duruşması sona erdi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmanın ilk 6 celsesinde adı geçen bazı tanıklar ifade verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarında dinlenmesini talep ettiği bazı tanıkların yarın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.â€‹



