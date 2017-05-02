02.05.2017 22:23:00

FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanması davası

FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanmasına yönelik 87'si tutuklu 129 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık tahliye edildi- Duruşma 10 Mayıs'a ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, 87'si tutuklu 129 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 15'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Ali Vural, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yüksek puan aldığını ve mülakatlarda sürekli elendiğini dile getiren Vural, "Polis ve asker sınavlarına girdim. Yüksek puan almama rağmen mülakatlarda elendim. Üniversite okuyacak ekonomik durumum yoktu, bu yüzden katipliğe müracaat ettim. Hiçbir örgüte üyeliğim yoktur. ByLock programını kesinlikle kullanmadım. Bir haftadan beri burada anlatılanları dinliyorum. Eğer ki, böyle bir program kullanmış olsaydım kesin hatırlardım. Masumum, bu durumu ortaya çıkacağını biliyorum." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan Vural, FETÖ'ye ait eğitim kurumlarında eğitim görmediğini de sözlerine ekledi.

Tutuksuz sanık Barış Arslan, iddianamede isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Arslan, "FETÖ'yle irtibatlı evlerde kaldığım iddia edilmiştir. Soruşturma evresinde de ifademi vermiştim. Öğrencilik ve meslek hayatım boyunca hep kendi evimde kaldım." şeklinde konuştu.

Söz alarak savunma yapan tutuksuz sanık Rıdvan Yıldırım da, İmam Hatip Lisesi çıkışlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilik hayatımda kendi arkadaşlarımla ev tutup kaldım. Hiçbir cemaat veya yapıya bağlılığım yoktur. FETÖ örgütü elebaşısını ve örgüt üyelerini lanetliyorum. Bu adamı (Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen) hiçbir zaman sevmedim ve ideolojisini desteklemedim."

Sanıkların savunmasının alınmasının ardından talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar vererek, bir sonraki duruşmanın 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yapılmasına hükmetti.