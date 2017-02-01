01.02.2017 20:48:58

FETÖ'nün imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Iğdır il imamı' olduğu iddiasıyla Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tu

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Iğdır il imamı" olduğu iddiasıyla Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında "Iğdır il imamı-sorumlusu" olduğu tespit edilen A.K. isimli şahıs Balıkesir'de yakalanarak Iğdır'a getirildi. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye çıkarılan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.