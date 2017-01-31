31.01.2017 21:45:03

FETÖ'nün 'hakim ve savcılar imamı' tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün 'hakimler ve savcılar imamı' ile birlikte iki teğmen tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün 'hakimler ve savcılar imamı' ile birlikte iki teğmen tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel operasyon ekibi tarafından Adana Kozan'da bir dağ evinde, FETÖ'nün 'Kahramanmaraş hakimler ve savcılar imamı' olan din kültürü öğretmeni A.P. (34) yakalanmıştı. Örgütün haberleşme sistemi "Bylock" kullanıcısı olan A.P., 20 günlük sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçuyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenip görevden uzaklaştırılan Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı personeli Teğmen M.A. (30) ile Elbistan'da yakalanan Teğmen F.K. (30) de darbeye teşebbüs ve terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.