06.05.2017 17:48:56

FETÖ'nün Gaziantep diyanet il imamı akrabasının evinde yakalandı

Gaziantep'te vaiz olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve FETÖ'nün Gaziantep diyanet il imamı olduğu ileri sürülen şahıs, Kayseri polisi tarafından yakalandı.

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Gaziantep'te vaiz olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve FETÖ'nün Gaziantep diyanet il imamı olduğu ileri sürülen şahıs, Kayseri polisi tarafından yakalandı.Gaziantep'te vaiz olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen ve FETÖ'nün Gaziantep diyanet imamı olduğu ileri sürülen İsmet A., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan İsmet A., emniyete götürüldü.