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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyonlar devam ediyor
25.07.2017 19:06:02

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyonlar devam ediyor

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın gözaltına alınan polis memuru eşi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın polis memuru eşi Filiz Altay tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Altay'ın eşi polis memuru Filiz Altay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reşat Altay, Hrant Dink cinayeti davasında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, görevi kötüye kullanma ve resmi belgeyi yok etme" suçlarından 18 yıl 6 aydan 29 yıl altışar ay hapis cezasıyla yargılanıyor.


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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyonlar devam ediyor
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyonlar devam ediyor
Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın gözaltına alınan polis memuru eşi tutuklandı
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