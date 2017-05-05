05.05.2017 21:45:45
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında Düzce Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen 8 kişi adliyeye sevk edildi. E.B., H.A., M.V., R.B., S.D., S.A., Y.S. ve C.B. Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' tutuklandı
DÜZCE (İHA) â€' Düzce'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen 8 kişi tutuklandı.DÜZCE (İHA) â€" Düzce'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen 8 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında Düzce Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen 8 kişi adliyeye sevk edildi. E.B., H.A., M.V., R.B., S.D., S.A., Y.S. ve C.B. Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.