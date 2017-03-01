01.03.2017 19:28:11

FETÖ'nün Denizli'deki 'finans kaynakları'na yönelik dava

43'ü tutuklu 67 sanıklı davanın görülmesine devam edildi

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 43'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan İshak Kalkan, örgütün gayrimenkul işlerini takip ettiği ve Zaman gazetesi aboneliği yaptığı iddialarını kabul etmediği savunmasında, "Emlak işiyle uğraştığım için gazetelerdeki ilanları görebilmek amacıyla her gün iş yerime 8-10 gazete alınırdı. Bank Asya'da 2011 yılı sonuna kadar hesabım vardı. Bu banka dışında 12 bankada daha hesabım vardı. ABD'ye 2007 yılında Hüseyin adındaki bir arkadaşımın yanına gittim, örgüt lideri ile görüşmedim." dedi.

Tutuklu sanıklardan Mesut Gören, ticari faaliyetlerimi geliştirmek, çevre edinmek için Denizli İş Adamları Derneğine üye olduğunu ileri sürerek, "Bir dönem de yönetim kurulu üyesi oldum. Benim üye olduğum dönemde bu dernekte cemaat ve örgüt toplantısı adı altında hiçbir toplantı ve faaliyet yapılmadı. Cemaat toplantılarına katılmadım. Uganda'ya İsmail Akgün'ün davetiyle gittim. Serhat özel eğitim kurumlarında ortaklığım vardır." diye savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Hüdayi Etiler de uzun yıllar esnaflık yaptığını, tekstil ve mermer sektöründe çalıştıktan sonra 2010 yılında turizm sektörüne girdiğini belirtti.

Sosyal çevresini genişletmek için dernek çalışmalarına önem verdiğini, iş adamları ile ticari faaliyetler kapsamında çalışmalar yaptığını, işinin gereğinin bu olduğunu öne süren Etiler, Fetullah Gülen için yazdığı şiirlerle tanınan şair Rifat Sayar'ın otelinde yakalanmasıyla ilgili olarak, savunmasında şunları söyledi:

"Otelimde kayıtlara işlenmeden kaldığı belirtilen kişi, özel bir hastanenin çalışanı olan Dr. H.Ç'nin gönderdiği bir hastadır. Beni arayarak hastasının kaplıca tedavisi görmesi gerektiğini söyleyerek ricada bulundu. Bunun üzerine çalışanlarıma bu kişiyi kastedip 'Bir misafir gelecek onu odama yerleştirin' şeklinde talimat verdim. Daha sonra işlerimin yoğunluğundan bu kişiyle ilgilenemedim. Bu kişinin vasfını, herhangi bir gruba yakın olup olmadığını bilmiyorum. Belirtilen kişi hakkında bir bilgim yoktu."

Duruşmaya yarın devam edilecek.

- İddianame

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 43'ü tutuklu 67 kişi hakkında açılan davada sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen cezalar talep ediliyor.

FETÖ lideri Fetullah Gülen için yazdığı şiirler dolayısıyla Gülen'in şairi olarak tanınan Rifat Sayar, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde kaldığı otele jandarmanın operasyonunda yakalanmış, Manisa'da tutuklanmıştı.