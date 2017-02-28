28.02.2017 23:15:17

FETÖ'nün Denizli'deki 'finans kaynakları'na ilişkin dava

43'ü tutuklu 67 sanıklı davanın görülmesine devam edildi

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 43'ü tutuklu 67 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Hasan Basri Metin, hakkındaki FETÖ/PDY'nin himmet adı altında toplanan paralarını döviz alışverişi gibi göstererek kara para akladığı, paraları yurt dışına çıkardığı suçlamalarını kabul etmeyerek, "İş adamlarıyla tanışmak ve çevre edinmek için Denizli İşadamları Derneğine üye oldum. Yurt dışına da ticaret odasının gezilerine gittim. Onun dışında arkadaş grubumuzla Kenya'da safariye katıldık." savunmasında bulundu.

Kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin Denizli Şube Başkanı olan tutuklu sanık Fahrettin Aytuğ da kurban paralarının örgüte aktarılması suçlamasını kabul etmediği savunmasında, "Örgüt üyeliğim yoktur." dedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.



- İddianame

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 43'ü tutuklu 67 kişi hakkında açılan davada sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen cezalar talep ediliyor.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Sezai Günalp 2003 yılında kaleme aldığı "Vasiyetimdir" başlıklı yazıya da yer veriliyor. Günalp'in vasiyetinde "Benim başıma ve toplu olarak ailemin başına bir şey gelirse işler aynen yürütülmeli, özel bir vakıf kurularak kazançtan yüzde 20 pay, sağlığımda destek olduğum gibi öğrenci burslarına ağırlık verilmeli, Fethullah Hocaefendi hizmetleri ağırlıklı olarak desteklenmeli, oturduğumuz ev vakıf merkezi olabilir veya özel bir çocuk evi olabilir. Başka aklıma gelmeyen hususlarla beraber vasiyetim, T.Ö., S.G., A.G., M.Y. beylerin ortak kararları ile yürütülmeli." ifadeleri yer alıyor. İddianameye göre Günalp, emniyetteki sorgusunda o dönemde FETÖ'nün yaptığı "dini hizmetlerden dolayı" vasiyetini bu şekilde yazdığını beyan etmiş.