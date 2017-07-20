SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
FETÖ'nün darbeci komutanları 'istihbarat kursu' almış
FETÖ'nün darbeci komutanları 'istihbarat kursu' almış
20.07.2017 08:53:23

FETÖ'nün darbeci komutanları 'istihbarat kursu' almış

TBMM Darbe Komisyonu Raporu’nda, TSK’dan ihraç edilen darbeci paşaların profili çıkarıldı. Buna göre darbeci komutanların çoğu, personel istihbarat kursları almış...

Yeni Şafak'ın haberine göre TSK ile ilişiği kesilen en düşük albay rütbesindeki komutanların mezuniyet, katıldıkları kurslar, yurtdışı görevlerde bulunma durumları ve rütbelerindeki kıdemlerine dair bilgiler rapora girdi. Buna göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile ilişiği kesilen 186'sı general ve amiral 854 komutanın büyük çoğunluğunın, 1994 ve 1993 yılı mezunu olduğu belirtildi.

SİVİLLER DAHA YÜKSEK

Harp Akademilerine sivil liselerden katılanların oranı askeri okullardan katılanlara göre daha yüksek. Darbeci komutanların çoğu, katıldığı mesleki ihtisas kurslarında istihbarat ve mülakatla personel alımı için gereken mülakat personel istihbarat güvenlik kurslarını tercih etti. Yurtdışı kurslara katılanlar ve yurtdışı görevlerde bulunanlar da yine çoğunlukta.

129'U 1994 MEZUNU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda biri orgeneral olmak üzeri 102'si general 565 subay ihraç edildi. 463 albayın ise 241'i kurmay albay. 565 komutanın 129'u 1994 mezunu. Darbeci karacıların mezuniyet yıllarına bakıldığında 1990 ile 1995 yıllarında yığılma görülüyor. Ordudan ihraç edilen personelin Karacı general ve albayların 295'i askeri lise, 270'i sivil lise mezunu.

YURTDIŞI KURSLARA İLGİ

Komutanların 327'si yurtdışı kurslara katılmış, 305'i ise yurtdışı görevlerde bulunmuş. Karacı darbecilerin 68'i komando, 107'si istihbarat kursları almış. İhraç edilen karacı komutanların 172'si mülakat personeli istihbarat güvenlik kursuna katılmışlar. 18'i ise Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Komando Okullarında verilen Gayni Nizami Harp kursları ile özel kurslara gitmişler.

TERCİHLERİ İSTİHBARAT

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen 168 general ve albaya bakıldığında da 120 albayın 77'si kurmay. Çoğunun mezuniyeti 1994 yılına dayanıyor. Havacı komutanların 112'si sivil lise mezunu 56'sı askeri liseden akademiye devam etmiş. 119 general ve albay yurtdışı kurslara katılırken, 97'si yurtdışı görevlerde bulunmuş. Rütbelerindeki kıdemlerine bakıldığında 126'sının 3 veya 4 yıllık olduğu gözleniyor.

DENİZ'DE MÜLAKAT PERSONEL İLGİSİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise ilişiği kesilen 121 amiral ve albayın 40'ı amiral, 50'si kurmay albay rütbesinde. Darbeci denizcilerin mezuniyet yılında ağırlık 1993'te görülüyor. 70'i askeri lise, 51'i sivil lise mezunu. 63'ü yurtdışı kurslara katılırken 70'i yurtdışı görevlerde bulunmuş. Denizciler de mesleki kurslara çok ilgi duymamakla birlikte kurslara katılanlar arasında mülakat personel istihbarat kursuna katılımda yoğunluk dikkat çekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ihraç edilen personelin tamamına yakını rütbesinde en fazla 3 yıl kıdeme sahip.

HAZIRLIKLA GİRDİLER

Darbe Komisyonu Raporu'nda FETÖ'nün TSK'ya, 1986 yılında Askeri Liselere giriş sınavı öncesi Türkçe sorularını çalarak ve bunların Harp Okullarına girdiği yıl olan 1990 yılında ise Harbiye giriş sınavı sorularını çalarak neredeyse kitlesel olarak girdiği değerlendirmesi yer aldı.

FETÖ ÜYESİ OLMAYANLAR GİREMİYOR

Bu tarihten sonra da her yıl soru çalmak suretiyle FETÖ üyelerinin peyderpey TSK'ya sokulduğu, son yıllarda ise neredeyse FETÖ üyesi olmayan kimsenin bu okullara giremediği belirtildi. FETÖ'nün TSK'ya en fazla eleman yerleştirdiği dönem ise 2007-2013 yılları arası olarak gösterildi.

Raporda, FETÖ ile iltisakları sebebiyle TSK'dan ihraç edilen subaylar arasında albay ve kurmay albay rütbesinde 1993 devresinin yüzde 17.9 ile, yüzde 26.7 oranındaki 1994 devresinden sonra ikinci sırayı aldığı vurgulandı. İhraç edilen generallerin yüzde 66.3'ünün sivil lise kaynaklı olduğu tespitine yer verilen raporda, 1994 Harp Okulu mezunlarının 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadıkları kaydedildi.


    YORUM YAZ
Taş değil dolu
Taş değil dolu
Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu, bir aracın arka camını kırdı.
20.07.2017 10:19:49
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 71,3 oldu.
20.07.2017 10:18:23
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saatte kaybettiler
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saatte kaybettiler
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Çukurca mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Hamdi Arslangiray ile 67 yaşındaki Hatice Arslangiray, iki katlı evlerinde elektrik kontağı sebebi ile çıkan yangında bir ömür boyu biriktirdikleri bütün varlıklarını kaybettiler. Kızlarının yanına yerleşen çift, kendilerine uzanacak yardım elini umutla bekliyorlar.
20.07.2017 10:18:02
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 4,0660 liradan güne başladı.
20.07.2017 10:13:42
Türkiye'den Almanya'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
Almanya'nın Büyükada tutuklamalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.
20.07.2017 10:09:03
Büyük projede sona doğru! Test sürüşleri başladı
Büyük projede sona doğru! Test sürüşleri başladı
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı projesinde test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı Arslan, uluslararası hatta ilk seferin Eylül ayında başlayacağını açıkladı.
20.07.2017 10:01:16
Çifte zam yatıyor
Çifte zam yatıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, paralarını almaya başladı. Maaşlara hem 5.89 enflasyon zammı hem de ek ödeme artışı yansıtıldı.
20.07.2017 09:54:53
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye sınırında çatışma
Türkiye sınırında çatışma
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
Alman basınından ABD iddiası: Suriye'ye daha büyük bir müdahale geliyor...
Alman basınından ABD iddiası: Suriye'ye daha büyük bir müdahale geliyor...
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız'
'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız'
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldıracak olan IŞİD'liler tutuklandı.
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldıracak olan IŞİD'liler tutuklandı.
Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı!
Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı!
ABD'den Büyükada tutuklamalarına tepki: Hemen serbest bırakın
ABD'den Büyükada tutuklamalarına tepki: Hemen serbest bırakın
Esad'ın oğlu konuştu!
Esad'ın oğlu konuştu!
SON YORUMLANANLAR
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları