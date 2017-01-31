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FETÖ'nün askeri okul yapılanmasının şifreleri çözülüyor
31.01.2017 13:42:48

FETÖ'nün askeri okul yapılanmasının şifreleri çözülüyor

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içerisine askeri okullardan başlayarak nasıl sızdığının deşifre edilmesini sağlayacak Elbistan merkezli

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içerisine askeri okullardan başlayarak nasıl sızdığının deşifre edilmesini sağlayacak Elbistan merkezli 3. operasyon kapsamında 18 ayrı ilde gözaltına alınan ve aralarında örgüt imamlarının da bulunduğu 36 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün, hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren ve aralarında örgüt imamı askeri personellerin de bulunduğu (FETÖ/PDY) yapısına yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin talimatı ve koordinesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese eş zamanlı baskın yapmıştı. Haklarında yakalama kararı verilen 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahıs olmak üzere toplam 42 kişiden 36'sı, çeşitli illerden Elbistan'a getirilmişti.

İTİRAFÇI OLDULAR

Bir haftadan beri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren 36 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi'ne çıkarıldı. Aralarında örgüt imam ve 'abi' olan subay ve astsubaylarla sivillerinde bulunduğu şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde itirafçı olmayı kabul ettikleri belirtildi. 24 Ocak'tan beri emniyette sorgulanan şüphelilerin birçoğunun yapıyla ilgili olarak önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

SİSTEMATİK ÇALIŞMA

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bu operasyonun 3. ayağıyla FETÖ/PDY'nin askeri okul yapılanmasının şifrelerine ulaşılmasına bir adım daha yaklaşılmış oldu. Son operasyonla FETÖ'nün bu yapısını yöneten üst düzey örgüt imamlarını da ortaya çıkararak askeri ve sivil kanadının çökertilmesinin amaçlandığı bildirildi.

FETÖ'nün, TSK içerisinde etkin konuma gelmesini amaçlayan bu sistemin ana ayağının, öğretmenlerden, sivillerden ve TSK personellerinden oluştuğu belirtildi. TSK'ya sızmak isteyen örgüt üyelerinin, sistematik bir şekilde çalıştıkları iddia edildi.

ABİLER SINAVDA DEVREDE

Askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerin seçiminin ilk olarak örgüt üyesi öğretmenler tarafından belirlendiği bildirildi. Örgüt üyesi öğretmenlerin, belirledikleri başarılı öğrencilerin ailelerine çocuklarını askeri okula göndermeleri yönünde telkinlerde bulunduğu ve böylece ilk adımın atıldığı belirtildi.

Bundan sonraki süreçte ise öğrencilerin genelde örgüte ait olmayan dershanelere ve eğitim kurumlarına yönlendirildiği kaydedildi. Buralarda eğitim gören çocukların, örgütün sivil kanadı ve öğretmen 'abiler' tarafından sürekli takip edildiği öğrenildi. TSK içerisindeki 'abilerin' de sınavlara yakın süreçlerde devreye girdiği belirtildi.

ABİLERLE İRTİBAT GİZLİ YAPILIYOR

Subay ve astsubaylardan oluşan 'abilerin', sınav öncesinde çocuklara askeri lise ve astsubaylık sınavlarının sorularını verdiği ve sınavı kazanmalarını sağladıkları kaydedildi. Sınavı kazanan öğrencilerin, örgütle bağlarının ortaya çıkmaması için 'abilerle' olan irtibatın da çok büyük gizlilikle sürdürüldüğü belirtildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda daha önce gerçekleştirilen 2 operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Murat Sürücü / İHA)

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