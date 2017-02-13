13.02.2017 10:41:41

FETÖ'nün akademik yapılanmasının ilk davası başladı

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin, 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin, 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine başlanan davada, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyenin 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak" 7 yıl 6 'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep ediliyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akademisyenlere yönelik hazırlanan ilk FETÖ iddianamesinde, bazı şüphelilerin 'FETÖ' mensuplarının haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilirken, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının da bulunduğu bilgisine yer veriliyor.