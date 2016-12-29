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FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
29.12.2016 22:25:05

FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi

Prof. Dr. Ahmet Kavas, 'Afrika'da iptal edilen fahri konsolosluklar yerine yenileri atanıyor. Türkiye bunu yapmak zorunda çünkü, o ülkelerde işler devlet adına değil FETÖ adına yönetiliyordu.' dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Afrika Araştırmacılar Derneği (AFAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika ülkelerinde iptal edilen fahri konsolosluklara yeni isimler getirildiğini belirterek, "Türkiye bunu yapmak zorunda çünkü, o ülkelerde işler devlet adına değil FETÖ adına yönetiliyordu." dedi.

30 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika ile ilişkileri geliştirmede önemli adımlar atan Türkiye, 1998 yılında başlayan "Afrika'ya Açılım Politikası" süreciyle ticaretten siyasete, eğitimden ekonomik yatırımlara kadar birçok alanda ilerleme sağladı.

2002-2015 arasında Türkiye'nin bölgedeki büyükelçilik sayısı 12'den 39'a yükselirken, 2009'da Tanzanya ve Fildişi Sahili, 2010'da Kamerun, Gana, Mali, Uganda, Angola ve Madagaskar, 2011'de Zambiya, Mozambik, Moritanya, Zimbabve, Güney Sudan, Somali ve Gambiya, 2012'de Nijer, Namibya, Burkina Faso ve Gabon, 2013 yılındaysa Çad, Gine, Eritre ve Cibuti'de büyükelçilikler açılırken, 2014'te Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Botsvana ve Benin'deki büyükelçilikler faaliyete başladı.

"FETÖ'nün atadığı fahri konsolosluklar iptal edildi"

Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye'nin Afrika'daki 39 elçiliğinin sayısının arttırılmasının FETÖ ile mücadelede hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Tüm kurallar uygulanarak bu ülkelerde elçilik açılması beklenmemeli. 'Tüm kurallarını uygulayarak elçilik açalım' diyorsak bunun için 100 yıl beklememiz lazım. Oysa, Afrika'da ciddi bir FETÖ yapılanması var ve bu ülkeler bu yapı üzerinden Türkiye ile ilişkilerini sürdürüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin elçilik açmadığı bazı ülkelerde FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti adına konsolos atadığını ifade eden Kavas, hatta bazı fahri konsolosları değiştirip yerine kendi yapısına yakın isimleri getirdiğini ileri sürdü. Kavas, şu anda FETÖ şaibesiyle anılan tüm fahri konsoloslukların iptal edildiğini, yerine yeni isimlerin getirildiğini belirterek, "Türkiye bunu yapmak zorunda çünkü, o ülkelerde işler devlet adına değil, FETÖ adına yönetiliyordu. Afrika'daki FETÖ yapılanması elçiliklerle durdurulmalı" dedi. Kavas, Türkiye'nin Afrika Kıtası'nda siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda tam olarak verim alması için, çalışma müşavirleriyle eğitim müşavirlerini de kapsayan en az 10 kişilik bir ekip oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Afrika ülkelerindeki elçiliklerinde yüzlerce kişinin çalıştığını, ABD'nin Senegal Büyükelçiliğinde her kadrodan görevli eleman sayısının 450, Çad'de ise 300 olduğunu kaydeden Kavas, 39 büyükelçilikle Afrika halkının yüzde 95'ine ulaşıldığını ama Gine-Bissau, Sierra Leone, Liberya, Orta Afrika, Komor adaları gibi stratejik ülkelerde mutlaka Türk büyükelçilikleri olması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede 54 elçilik açılması yönündeki önerisinin de ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğini vurgulayan Kavas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın elçilikleri açma düşüncesi son derece isabetli. Türkiye'nin artık küresel bir güç ve bunu dışarıda da göstermesi gerekiyor. 'Türkiye'de donanımlı ve kaliteli kadrolar yok' eleştirisi yersiz ve haksız. Türkiye'de FETÖ'nün yetiştirdiği elemanların dışında da yetişmiş çok kaliteli, donanımlı insanlar var. Türkiye'de yetişmiş insan sayısı dünyayla karşılaştıracak kadar iyi durumda. ODTÜ, Hacettepe, İstanbul Üniversitesi gibi çok köklü eğitim kurumlarımız ve buralardan yetişmiş her alandan insan var. Çok değil bir yılda, istediği kişiye diplomasi için gereken temel bilgiyi, tecrübeyi aktarabilecek yetişmiş diplomatları var. Türkiye bunu yapacak güce sahip bir ülke ve dolayısıyla 'Elemanımız eksik' bahanesini kabul etmiyorum."


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