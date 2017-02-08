08.02.2017 11:10:47

FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin 129 şüpheli hakkında iddianame

FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 120'si adliye personeli 129 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

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FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 120'si adliye personeli 129 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede aralarında hemşire ve öğretmenlerin de bulunduğu 9 şüphelinin ise adliye çalışanlarının imamları olduğu belirtildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Zafer Koç koordinesinde Cumhuriyet Savcıları Ramazan Yazır ve Yakup Ali Kahveci tarafından FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 87'si tutuklu 129 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlandı.İddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdür ve müdür yardımcısı ile 2 teknisyen olmak üzere toplamda 120 şüphelinin adliye personeli olduğu belirtildi. Bu şüphelilerden 117'sinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.İddianamede 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımından oluşan 9 şüphelinin ise adli personel çalışanı şüphelilerle ilgili örgüt adına imamlık görevi yaptıkları kaydedildi. Bu nedenle adli çalışan olmayan şüphelilerin bu dosyaya girdiklerine değinilen iddianamede, 1 öğretmenin ise 2011 yılında 1 buçuk yıl zabıt katipliği yaptığı için dosyada yer aldığı anlatıldı.Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.(Başak Akbulut/İHA)