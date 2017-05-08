08.05.2017 21:49:45

FETÖ'nün 32 mahrem imamı tutuklandı

Afyonkarahisar ve Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına 32 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar ve Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına 32 kişi tutuklandı.Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün 'mahrem imamı' olduğu ileri sürülen 20 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 2'si savcılık tarafından, diğer 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.AFYONKARAHİSAR'DA DA 16 TUTUKLAMAFetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Afyonkarahisar'daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlar kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 14 mahrem yapı imamı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 4 kişi olmak üzere toplam 18 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.