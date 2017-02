17.02.2017 16:12:03

FETÖ mensubu 14 iş adamı adliyeye sevk edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 iş adamı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, hafta başında FETÖ'nün finansal ayağına yönelik başlatılan polis operasyonunda gözaltına alınan 14 iş adamı, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında adliye sevk edilen A.A., A.U., A.B., E.T., F.A., H.Ç., K.E., M.A., H.A., Ü.Ç., H.A.S., M.E., M.B. ve İ.H.G.'nin savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.