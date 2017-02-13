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FETÖ maaş kartını aldığı öğretmeni zorla evlendirmek istemiş
13.02.2017 10:50:03

FETÖ maaş kartını aldığı öğretmeni zorla evlendirmek istemiş

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmenlerden 14'ü daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasından itirafçı olan bir kadın öğretmenin, kendisinin bekar olması nedeniyle cemaatçi birisiyle evlendirilmek istendiğini, bunu kabul etmediğini, en son işten ayrılırken kalan parasını istediğinde Zaman gazetesi aboneliği ve kurban bağışı yapıldığını öğrendiğini söyledi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmenlerden 14'ü daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasından itirafçı olan bir kadın öğretmenin, kendisinin bekar olması nedeniyle cemaatçi birisiyle evlendirilmek istendiğini, bunu kabul etmediğini, en son işten ayrılırken kalan parasını istediğinde Zaman gazetesi aboneliği ve kurban bağışı yapıldığını öğrendiğini söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin öğretmenlerine yönelik 31 Ocak günü Adana, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzelendi.

Operasyonda 20 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan 6'sı sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 15 öğretmen ise bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 20 öğretmenden 15'inin Bylock kullandığı belirlendi.

Sorguya alınan kadın öğretmenlerden biri etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı olacağını bildirdi.

Maaş kartını dershane muhasebecisi almış

Öğretmenin, kendisinin okulu bıraktıktan sonra cemaate bağlı bir dershanede çalışmaya başladığını, aylık 800 liraya anlaştığını, maaş hesabına ait hesap kartının dershanenin muhasebecisinde olduğunu, maaşlarına 1000 lira ve üzeri yattığı ancak parayı muhasebecinin çektiği ve kendilerine hiçbir zaman bu paranın verilmediğini, aylık ortalama 200-300 lira ödendiği paranın geri kalanını sorduklarında 'diğer aylarda ödeşiriz" denildiğini anlattığı öğrenildi.

Cemaatçi biriyle evlendirilmek istenmiş

Kendisinin bekar olması nedeniyle cemaatçi birisiyle evlendirilmek istendiğini, bunu kabul etmediğini en son işten ayrılırken kalan parasını istediğinde kendisinin bilgisi dışında Zaman gazetesi aboneliği ve kurban bağışı yapıldığı, bu durumdan dolayı da borçlu çıkarıldığını ifade eden öğretmenin, dershanede öğretmenlik yaptığı sürece kendilerine sürekli Zaman gazetesi abonesi bulmalarını, aylık üç tane bulamayanın maaşlarından kesileceği veya bağış toplamaları yönünde baskı olduğunu, Bylock programını da dershaneye getirtilen tanımadıkları birisi tarafından zorla yükletildiğini bu cemaatin kirli yüzünü görünce de cemaatten ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Bylock'u ilk kez duymuşlar

Öğretmenin ifadesinde cep telefonunda Bylock olduğunu kabul ederek, "Dershanede öğretmenlik yaparken bir öğretmen arkadaş geldi. 'Birazdan bir öğretmen arkadaş gelecek cep telefonlarınıza bir program yükleyecek bundan sonra bunun üzerinden görüşmeler yapılacak' dedi. Daha sonra o öğretmen geldi isminin daha sonra Bylock olduğunu öğrendiğim programı kurdu" dediği öğrenildi.

Öğretmenin ayrıca program kurulduktan sonra sürekli görüşmeler yapıldığını söyleyerek, "Program kurulduktan sonra abiler buradan himmet almamızı, gazete ve dergilere abonelik yapmamızı, kurban bağışı almamızı istedi. Her hafta bizden bunların raporunu istediler. Himmet, abonelik ve kurban için bize baskı yaptılar. Biz de bu programdan abilere rapor verdik" dediği belirtildi.

Diğer öğretmenler ise cep telefonlarından Bylock çıkmasına rağmen programı ilk kez duyduklarını söyleyerek, kendi telefonlarından çıkan Bylock programlarını kimin yüklediğini, telefona nasıl geldiğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.
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