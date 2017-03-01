01.03.2017 21:50:31

FETÖ imamı Adil Öksüz benzerliği başına bela oldu

Londra'da bir antika pazarında çekilen fotoğrafta FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'e benzerliği ile dikkat çeken kişinin, 15 yıldır İngiltere'de yaşayan Gaziantepli Abdullah Çelik olduğu ortaya çıktı. TGRT Haber canlı yayına bağlanan Çelik, fotoğrafın çekildiğinden haberi olmadığını belirterek, 'Bu alçaklar Türkiye'nin başına bela oldu, bize de bulaştı' dedi.

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Londra'da bir antika pazarında çekilen fotoğrafta FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'e benzerliği ile dikkat çeken kişinin, 15 yıldır İngiltere'de yaşayan Gaziantepli Abdullah Çelik olduğu ortaya çıktı. TGRT Haber canlı yayına bağlanan Çelik, fotoğrafın çekildiğinden haberi olmadığını belirterek, "Bu alçaklar Türkiye'nin başına bela oldu, bize de bulaştı" dedi.İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşının çektiği fotoğraftaki kişinin 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e olan benzerliği sosyal medyada geniş yer buldu. İstihbarat birimleri tarafından yapılan incelemede Londra'da çekildiği belirtilen fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı ortaya çıktı.TGRT Haber canlı yayınına İngiltere'den bağlanan Abdullah Çelik, benzerlikten dolayı mağduriyet yaşadığını anlatarak, "Ben işten geldim, çarşıya indim. Bir iş yeri bakmaya gitmiştim. Pazarı geziyordum. O anda benim resimlerim çekilmiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Birkaç hafta önce olmuştu bu. Bugün sabah erken kalktım işe gidiyorum. Yeğenim aradı, gazetelere çıktığımı söyledi. Fotoğrafın çekildiğini görmedim. Kaçma diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.Fotoğrafın medyada yer almasının ardından psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Çelik, "Bana birçok telefon geldi. Psikolojim bozuldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmüyordum. Ben nereden bileceğim resmimi çekip Türkiye'ye gönderecekler. Benim yeğenim Mardin Dargeçit'te şehit oldu. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Memleketim için ölürüm. Benim ailemin can güvenliği yok, ailem dışarı çıkamıyor. Cahilce telefonlar geliyor beddualar geliyor. İsteseler şu anda ben gelir memleketim için çarpışırım, gerekirse şehit de olurum. Bu alçaklar Türkiye'nin başına bela oldu, bize de bulaştı" şeklinde konuştu.