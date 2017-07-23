SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
FETÖ ihraçlarının TSK bilançosu: 'General ve amiral' yüzde 40 azaldı
FETÖ ihraçlarının TSK bilançosu: 'General ve amiral' yüzde 40 azaldı
23.07.2017 11:37:16

FETÖ ihraçlarının TSK bilançosu: 'General ve amiral' yüzde 40 azaldı

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ihraçların ardından general/amiral mevcudu 326'dan 196'ya düştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yaşanan ihraçların yanı sıra emeklilik ve istifaların ardından TSK'da general/amiral, subay, astsubay sayılarında azalma yaşandı. Bunlara karşılık yedek subay, sözleşmeli erbaş ve er sayısı artırılarak, subay, astsubay, uzman çavuş alınarak personel eksikliğinin giderilmesi yoluna gidildi.

TSK'da geçen yıl temmuz ayında 326 general/amiral görev yaparken, darbe girişimi sonrasında terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu belirlenen general ve amirallerin ihraçlarının yanı sıra bazı üst rütbeli subayların emekliye ayrılmalarının ardından bu rakam bu yılın mayıs ayında 196 olarak belirlendi. Böylelikle TSK'daki orgeneral/amiral sayısı geçen yıla göre yüzde 40 oranında azaldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişi öncesinde 10 orgeneral, 23 korgeneral, 50 tümgeneral ve 115 tuğgeneral olmak üzere 198 general görevde bulunuyordu. Darbe girişiminin ardından komutanlıkta orgeneral sayısı 7, korgeneral sayısı 14, tümgeneral sayısı 21 ve tuğgeneral sayısı 76 oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 15 Temmuz'da 2 oramiral, 4 koramiral, 12 tümamiral, 38 tuğamiral görev yaparken, darbe girişiminin ardından komutanlıktaki oramiral sayısı değişmedi. Koramiral sayısı 5'e yükselirken, tümamiral sayısı 6, tuğamiral sayısı 21'e düştü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise darbe girişimin ardından 2 orgeneral, 6 korgeneral, 3 tümgeneral ve 33 tuğgeneral görev yapıyor. 15 Temmuz öncesinde komutanlıkta 2 orgeneral, 8 korgeneral, 17 tümgeneral ve 45 tuğgeneral görevde bulunuyordu.

YEDEK SUBAY/SÖZLEŞMELİ ER'LER

TSK'da subay sayısında da geçen yılki darbe girişiminin ardından düşüş yaşandı. Subay sayısı 2016'nın temmuz ayında 32 bin 189 iken söz konusu rakam ihraç ve emekliliklerin ardından 24 bin 705 oldu. TSK'da subay sayısı geçen yıla oranla yüzde 23 azaldı. Astsubay sayısı da yine aynı dönemde 68 bin 978'den 62 bin 781'e düşerek yüzde 9 geriledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personel eksikliği ise yedek subay ve sözleşmeli er/erbaş sayısının artırılmasıyla giderilmeye çalışıldı.

Bu kapsamda geçen yıl temmuz ayında 5 bin 792 olan yedek subay sayısı bu yıl mayıs ayına kadar yüzde 51 artırılarak 8 bin 736 oldu. Sözleşmeli erbaş ve er sayısı da 13 bin 88'den 16 bin 743'e yükseltildi. Artış yüzde 28 olarak belirlendi.

13 BİN KİŞİ ALINDI

15 Temmuz 2016 sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil personel ihtiyacını karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak üzere 13 bin 125 personel temini gerçekleştirildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı için 161 subay alınırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 930 subay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 296 subay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 312 subay göreve başladı. Astsubay temininde sayı 3 bin 186 olurken, 3 bin 210 uzman erbaş ve 5 bin 30 sözleşmeli er Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

- Harp okullarına yoğun talep

Milli Savunma Bakanlığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Milli Savunma Üniversitesi kurulmuş, harp okulları üniversite bünyesinde faaliyete başlamıştı. Harp okullarının süratle eğitime başlaması için okullara ara sınıflardan da öğrenci alınmıştı. Harp okullarının öğrenci alımına başlamasının ardından vatandaşlar bu okullara yoğun ilgi gösterdi.

Kara Harp Okuluna başvuru geçen yıl 46 bin 736 olurken, rakam bu yıl üç kattan fazla artarak 157 bin 635'e yükseldi. Deniz Harp Okulunda ise 33 bin 405 olarak geçen yıl başvuru bu yıl 4 kat artarak 135 bin 12 oldu. Hava Harp Okuluna da başvuru 27 binden 882'den 144 bin 169'a yükseldi.

Bu yıl harp okullarına yapılan müracaatlar geçen üç yıla kıyasla yaklaşık 4 kat arttı. Bu durum "Milletin, ordusuna sahip çıkması" olarak nitelendirildi.

 


    YORUM YAZ
Televizyon sunucusu feci şekilde can verdi
Televizyon sunucusu feci şekilde can verdi
Hindistan'da bir kadın, yolda yürüdüğü sırada üzerine palmiye ağacı devrildi. Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bir televizyon kanalında sunucu olduğu öğrenildi.
23.07.2017 12:31:21
Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da 9 katlı apartmanın 5'inci katından düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
23.07.2017 11:13:33
Fatih'te hırsızlara suçüstü
Fatih'te hırsızlara suçüstü
Fatih'te bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, hırsızlık için girdikleri iş hanında 2 şüpheli şahsı yakaladı. Polis aracına bindirilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırdı.
23.07.2017 11:12:59
Samsun'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
23.07.2017 11:12:38
3 günde 22 futbolcuya imza attırdılar
3 günde 22 futbolcuya imza attırdılar
TFF 3. Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşmekten son anda kurtulan Tekirdağspor, 3 gün art arda gerçekleştirdiği imza töreninde 22 futbolcuyu birden renklerine bağladı.
23.07.2017 11:12:26
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
23.07.2017 11:12:16
Ankara'da korku dolu anlar
Ankara'da korku dolu anlar
Ankara'da kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusu patladı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, alevler yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.
23.07.2017 11:12:03
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da...
İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da...
Ortadoğu'nun en büyük üssü Mısır'da açılıyor
Ortadoğu'nun en büyük üssü Mısır'da açılıyor
Mısır, 'en büyük' askeri üssü tartışıyor
Mısır, 'en büyük' askeri üssü tartışıyor
'İslam medeniyetinin çocuklarına yakışıyor mu?'
'İslam medeniyetinin çocuklarına yakışıyor mu?'
Kerkük'te Haşd-i Şabi istemiyoruz
Kerkük'te Haşd-i Şabi istemiyoruz
'Hero' tişörtü giyenler fare deliğinden çıktı
'Hero' tişörtü giyenler fare deliğinden çıktı
Demirtaş'tan Necmettin öğretmen açıklaması
Demirtaş'tan Necmettin öğretmen açıklaması
Pentagon: ABD'nin tahtı sarsılıyor...
Pentagon: ABD'nin tahtı sarsılıyor...
Hamas uyarıyor: Kudüs intifadası başlayabilir...
Hamas uyarıyor: Kudüs intifadası başlayabilir...
Son anketin sonucu açıklandı: Bu pazar seçim olsa...
Son anketin sonucu açıklandı: Bu pazar seçim olsa...
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
AB'den mülteci açıklaması: Türkiye bize şantaj yapamaz
AB'den mülteci açıklaması: Türkiye bize şantaj yapamaz
SON YORUMLANANLAR
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları