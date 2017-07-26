26.07.2017 19:32:33

FETÖ firarisi uygulamadan kaçamadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda Kahramanmaraş'ta 73 kişi yakalandı.



Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 241 adrese düzenlenen operasyona 152 polis katıldı. Yapılan operasyonda değişik suçlardan aranan ve hapis cezası olan toplam 73 kişi gözaltına alındı.



Operasyon sırasında FETÖ firarisi 1 kişi olmak üzere yakalanan 73 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adlı mercilere sevk edildi.



