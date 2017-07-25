25.07.2017 21:33:13

FETÖ elebaşının amcası hayatını kaybetti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in öz amcası Seyfeddin Gülen hayatını kaybetti.



FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in öz amcası ve sütkardeşi olan Seyfeddin Gülen, yeri açıklanmayan bir hastanede kanser tedavisi görürken dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Gülen'in cenazesinin sessiz sedasız Pasinler ilçesine bağlı eski adı Korucuk yeni adıyla Şehit Burak Karakoç Mahallesinde defnedildiği öğrenildi.



