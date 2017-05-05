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FETÖ, ekmeği askerlere 4 katı fiyatla satmış!
06.05.2017 15:24:17

FETÖ, ekmeği askerlere 4 katı fiyatla satmış!

Mersin'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma için hazırlanan iddianamede, örgüt üyeleri tarafından askeri birliklere satılan ekmeklerden nasıl haksız kazanç sağlandığı bilgisine yer verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Güngör tarafından hazırlanan, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında tutuklu eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 29 kişi hakkında hazırlanan 462 sayfalık iddianamede, terör örgütünün ihalelerdeki usulsüzlükleri yer aldı.

EKMEK ALIM İHALELERİNDE USULSÜZLÜK

Tutuklu sanık eski Deniz Binbaşı İ.T, iddianamedeki ifadesinde daha önce İkmal Tedarik Şube Müdürü ve Lojistik Şube Müdürü olarak görev yaptığını, askeri birliğe ekmek alım ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığını fark ettiğini anlattı.

Söz konusu dönemlerde ihale şartnamelerinin diğer fırınlara bildirilmediğini savunan İ.T, "Ekmek ihale şartnamesi, sadece FETÖ içinde yer alan bir fırına verildi. Başka fırınlar da bu belgeyi alamadığı için ihaleye girememiş ve bu şekilde ekmek ihalesinde FETÖ'ye haksız kazanç sağlanmıştır. Ekmek, birliklere 4 katı fiyatla satıldı" ifadelerini kullandı.

Sanık, terör örgütünün askerlere düşük gramajlı ekmek verdiğini, olayların 2012 yılında kendi şikayetiyle ortaya çıkarıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

5'TE 1 ORANINDA ALINMAYA BAŞLANMIŞ

"Ekmek gündüz teslim edilmesi gerekirken, muayeneden kaçırmak ve tarttırmamak için gece saatlerinde birliklere teslim edildi. Bu şekilde büyük miktarda haksız kazanç elde edildi. Ben muayenede olduğumdan şikayetim üzerine ihtiyaç olarak alınan ekmek miktarı 220 bin kilogramdan, normal gramaja dönüldüğü için 100 bin kilograma düşmüştü. Benim bu şikayetlerim üzerine de 2 milyonun üzerinde tasarruf sağlandı. Bunun 450 bin lirası ekmekten, diğerleri de alınan malzemelerdendir. Yine şikayetlerim üzerine ikinci bir firma ihaleye girince ekmek altı sene öncesinin 5'te 1 oranında alınmaya başlanmıştır. Bunlar hep araştırıldığında ortaya çıkacaktır."

İ.T, sadece ekmek alım ihalesinde değil, diğer ihtiyaçlarda da FETÖ tarafından usulsüzlükler yapıldığını belirtti.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İddianamede, sanıkların, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve bu suçlar için anlaşmak" suçlarını işledikleri öne sürülüyor.

Sanıklar Gülen, Demirhan ve Dağdelen ile diğerleri hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezasının talep edildiği iddianamede, darbe girişimi gecesine ilişkin kamera kayıtları, telefon mesajları ve telsiz konuşmaları başta olmak üzere çok sayıda delil yer alıyor.

 


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