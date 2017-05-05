05.05.2017 12:52:34

FETÖ dershanesi sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski dershane yöneticisi ve çalışanı 4 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Tutuklu sanık S.G:- 'Müdür N.A, telefonundan Hz. Ömer'in hayatını okuyordu. Merak ettim, nereden okuyorsun diye sordum. Telefonumu alıp ByLock'u indirdi. Programı daha sonra kaldırdım'- Tutuklu sanık F.K:- '(Fetullah Gülen kitapları) Kitaplar

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan, Develi ilçesindeki eski Serhat Dershanesi'nin 4 yönetici ve çalışanı, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar dershanenin bağlı olduğu Royal Limited Şirketinin Yönetim Kurulu başkanı M.Z, öğretmenler M.C.K. ve F.K, şirket muhasebecisi S.G. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan S.G. savunmasında, işsiz olduğu için Royal Limidet Şirketine girmek zorunda kaldığını, yaklaşık 1,5 yıl çalıştığı şirkette vergi ve sigorta işleri ile getir götür işlerini yaptığını anlattı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna kurs müdürünün indirdiğini öne süren S.G, "Müdür N.A, telefonundan Hz. Ömer'in hayatını okuyordu. Merak ettim, nereden okuyorsun diye sordum. Telefonumu alıp ByLock'u indirdi. Programı daha sonra kaldırdım." dedi.

F.K. ise geçmişte Fetullah Gülen'e ait kitapları okuduğunu anlattı.

Bu kitapların 29 Temmuz 2016'da yasaklandığını savunan F.K, "Kitapları atanlar, yakanlar oldu. Bana da imha etmemi söyleyenler oldu. Niye atacağım dedim. O dönem yasak değildi. Yasaklanana kadar suç olduğunu düşünmedim. Yoksa ben de evimde bulundurmazdım." diye konuştu.

F.K, dershanelerin dönüşüm sürecinde Serhat Dershanesi'nin de Özel Seyrani Kurs Merkezi olarak hizmet vermeye başladığına dikkati çekerek, "4 ay incelendi. Sonra kurs ruhsatı verildi. Ruhsat alan 50 dershaneden biriydik. Ben de kurs merkezinin müdürlüğünü yaptım. Öğrencilik dönemimde, 2005'te bir yıl FETÖ'nün öğrenci evinde kaldım." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, M.Z, M.C.K, F.K ve S.G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.