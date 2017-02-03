03.02.2017 20:24:36

FETÖ'den yargılanan eski belediye veterinerine 5 yıl hapis

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve ardından tutuklanan eski belediye veterineri, yargılandığı davada 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve ardından tutuklanan eski belediye veterineri, yargılandığı davada 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklananların davaları görülmeye başlandı. Soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve ardından gözaltına alınarak tutuklanan eski Bozüyük Belediyesi Veterineri E.C., Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde Bank Asya'ya para yatırdığı sabit olduğu gerekçesi ile 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tek tek başlayan davaların önümüzdeki günlerde gruplar halinde görüleceği belirtildi.