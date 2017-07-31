31.07.2017 22:45:42
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklanırken 6'sı ise etkin pişmanlıktan serbest bırakıldı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında geçtiğiniz günlerde örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullanan 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 6 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.