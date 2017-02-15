15.02.2017 12:08:33

FETÖ’den yakalanan öğretim görevlisinin kardeşi PKK’lı çıktı

Edirne’de, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan bir öğretim görevlisinin PKK’lı Vahit Ayçil’in ablası olduğu ortaya çıktı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerince 12 Şubat 2017 Pazar günü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve mesleklerinden ihraç edilen, aralarında bakanlık denetmeni, doktor, öğretim görevlisi ve öğretmenin bulunduğu şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında bulunan Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan V.K. ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli öğretmen B.K.'nın, 2016 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda meydana gelen bombalı saldırının kilit ismi olan ve firari durumda bulunan terörist Vahit Ayçil'in öz ablası ve eniştesi olduğu ortaya çıktı. Öğretim görevlisi V.K.'nin Edirne İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde kardeşinin PKK'lı terörist Vahit Ayçil olduğunu ancak kardeşi ile uzun zamandır görüşmediğini söylediği ileri sürüldü.

FETÖ'CU DENETMEN VE DOKTOR DA SINIRDA YAKALANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ayrıca örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ‘ByLock'u kullandığı tespit edilen ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan diğer aile üyelerinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iç denetmen olan A.T.Ç. ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezinde doktor olan eşi T.Ç. olduğu bildirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Meriç ilçesinde yakalan iki ailenin üyeleri üzerinde yapılan aramalarda, 4 bin Euro ile 2 bin TL bulundu. Jandarma ekiplerince, işlemleri tamamlanan şüphelilerin Edirne İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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