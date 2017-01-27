27.01.2017 19:24:12

FETÖ'den yakalanan firari şike hakimi adliyeye sevk edildi

FETÖ soruşturması kapsamında hakkındaki yakalama kararı üzerine Yalova'da yakalanan şike davasının görüldüğü kapatılan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Mehmet Ekinci, İstanbul'daki Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

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FETÖ soruşturması kapsamında hakkındaki yakalama kararı üzerine Yalova'da yakalanan şike davasının görüldüğü kapatılan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Mehmet Ekinci, İstanbul'daki Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, şike davasının görüldüğü kapatılan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Mehmet Ekinci bugün Yalova'da yakalanmıştı.Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon ile saklandığı evde gözaltına alınan Mehmet Ekinci akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Şike ve Oda Tv davalarının görüldüğü, kapatılan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Mehmet Ekinci aynı zamanda "Selam Tevhit" davasından da aranıyordu.Bakırköy Adalet Sarayına getirilen Mehmet Ekinci'nin yarın sabah hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.