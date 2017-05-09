09.05.2017 17:38:27

FETÖ'den tutuklu avukattan mahkeme başkanına şok sözler

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan avukat Ali Aksoy'un, verilen 3 yıl hapis cezası İzmir İstinaf Mahkemesince onanmaması üzerine yeniden yargılanmasına başlanıldı. Sanık Ali Aksoy, mahkeme başkanına, 'Size fırsat veriyorum beni öldürün. Yoksa ölene kadar ben sizin peşinizi bırakmayacağım' dedi.

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İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan avukat Ali Aksoy'un, verilen 3 yıl hapis cezası İzmir İstinaf Mahkemesince onanmaması üzerine yeniden yargılanmasına başlanıldı. Sanık Ali Aksoy, mahkeme başkanına, "Size fırsat veriyorum beni öldürün. Yoksa ölene kadar ben sizin peşinizi bırakmayacağım" dedi.2014 yılında soruşturma ve operasyonları yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'in isimlerini basın yoluyla açıklayarak deşifre ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanan Aksoy'a verilen 3 yıl hapis cezasının İzmir İstinaf Mahkemesince onanmaması üzerine, Aksoy'un yeniden yargılanmasına başlanıldı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlanan davanın duruşmasında, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanık Ali Aksoy ve sanık avukatı katıldı. Sanık Ali Aksoy, mahkemenin son duruşmada, avukatıyla görüşmeden karar verdiğini, mahkeme heyetinin ihsas-ı reyde (tarafını belli etme) bulunduğunu iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyetine kibar davranmayacağını belirten sanık Aksoy, "Size fırsat veriyorum beni öldürün. Ölene kadar peşinizi bırakmayacağım. Sizler hesap vereceksiniz. Hukuken yaptığınız işin arkasında değilsiniz. Bütün hakim ve savcılar korkudan korumalarla dolaşıyor. Ne yapalım, devir böyle. Devrinizi yaşayın" dedi.Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için duruşmayı Eylül ayına erteledi.Olayın geçmişiİzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun 2014'te yürüttüğü paralel yapıya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin avukatlığını yapan Ali Aksoy'un, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç, Başsavcıvekili Okan Bato ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'in isimlerini açıkça deşifre ederek hedef gösterdiği öne sürüldü. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz, avukat Ali Aksoy hakkında 'açıklama ve yayınlama suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi' suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanması için dava açtı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, terörle mücadele eden Engin Dinç, Okan Bato ve Kudret Dikmen'in isimlerini basın yoluyla ifşa ederek bunları hedef gösterdiği iddiasıyla, sanık Ali Aksoy'u 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama esnasındaki davranışlarını da göz önünde bulundurarak, cezasında herhangi bir indirime gitmedi ve ertelemedi.