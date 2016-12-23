23.12.2016 10:30:47

FETÖ’den tutuklu 9 öğretmene tahliye

Eskişehir’de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan 9 sanık tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖyapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 42'si tutuklu 80 sanığın Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları ilk duruşma 2'inci gününde de sürdü.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatlar ile sanık yakınları katıldı.

Konferans salonunda gerçekleşen duruşmada jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alındı.

Mahkeme 80 sanığın ifadesini aldıktan sonra avukatların savunmalarını dinledi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi. Duruşma sonrasında heyet tutuklu 42 sanıktan 9'unun tahliye edilmesine karar verdi.

Heyet, 33 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

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