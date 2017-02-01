01.02.2017 10:59:38

FETÖ'den tutuklu 51 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hakkında dava açılan 51 Hava Harp okulu öğrencisi tahliye edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hakkında dava açılan 51 Hava Harp okulu öğrencisi tahliye edildi.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında tahliye kararı verdi. Mahkemenin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sanıkların ByLock kullanmadığına dair yazısını ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından gönderilen yeni delilleri göz önünde bulundurarak tahliye kararını verdiği öğrenildi.Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, geçen hafta savcılığın talebi üzerine, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar vermişti. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tutuklu bulunan 142 Hava Harp Okulu öğrencisinden 94'ü tahliye edilmiş oldu.