24.01.2017 18:14:26

FETÖ'den tutuklu 43 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi.Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisine savcılığın talebi üzerine tahliye kararı verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eğitim için İstanbul'dan Ankara'ya gelen öğrencilerin durumları yeni delillerin bulunması üzerine tekrardan değerlendirildi. Soruşturma kapsamında öğrencilerin MASAK'ın hazırladığı hesap hareketlerine, Bylock kullanıp kullanmadıklarına, FETÖ terör örgütüne bağlarının olup olmadığı incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde örgüt ile bağlantısı olmadığı tespit edilen öğrenciler hakkında tahliye kararı verildi.