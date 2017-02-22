22.02.2017 16:17:19

FETÖ'den tutuklanan öğretim üyesi serbest kaldı

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen öğretim üyesi İsmail E., yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen öğretim üyesi İsmail E., yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Kocaeli Üniversitesi eski öğretim üyesi İsmail Ertürk hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski öğretim üyesi, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edilirken verilen ceza miktarı ve tutukluluk süresi gözetilerek sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliyesine karar verildi.'Darbe girişimini lanetliyorum'Mahkemedeki savunmasında hakkındaki iddiaları reddeden Ertürk, "Silahlı ya da silahsız hiçbir örgüte üye olmadım. Darbe girişimini lanetliyorum. Üniversitede iken maaşlarımız Bank Asya hesabına yatıyordu. Bu nedenle bu bankadan işlem yapmak zorunda kaldım. Kesinlikle örgüt liderinin talimatı ile bankaya para yatırmış değilim. Kimse Yok Mu Derneği'ne para yatırmadım. O tarihlerde oğlum adına kurban kesmeyi düşünüyordum. İş Bankası'ndan EFT yolu ile Bank Asya'daki hesaba para gönderdim. Ancak oraya hatalı olarak bağış açıklaması yazılmış. Kurban kesmekten vazgeçtiğim için bu para kimse yok mu derneğine gitmemiştir. Öyle bir bağış yapmadım" dedi.'Psikolojim bozuldu'Örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullanmadığını da belirten Ertürk, "Terör örgütü liderinin Bank Asya'ya para yatırın talimatına uymadım. Böyle bir talimattan haberim dahi yoktu. Üniversite de profesör olarak hakkımda çıkan iddialar çok ağırdır. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Benim asıl kadrom Kocaeli Üniversitesi'ndedir. Ancak geçici görev olarak bu yapıya ait Turgut Özal Üniversitesi'ne 2011 yılı mart ayında gittim. Fikir ayrılıkları nedeni ile 2015 yılında buradan ayrıldım. Burada öğretim üyesi olarak çalıştım fakat geçici bir süre dekanlık görevi de yaptım. Suçlamalar nedeni ile psikolojim bozuldu. Eşim yeni doğum yaptı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.Yurtdışı yasağı ile serbest kaldıSanık Ertürk'ün savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütüne yardımda bulunduğunun anlaşılması" nedeniyle 2 yıl 1 ay hapsine, verilen ceza miktarı ve tutukluluk süresi gözetilerek sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.