01.02.2017 15:07:03

FETÖ'den ihraç edilen polis memuru; 'Suçsuzum, Bylock kullanmadım'

FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru H.Y hakim karşısına çıktı.

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FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru H.Y hakim karşısına çıktı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen polis memuru H.Y hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan eski polis memuru H.Y örgütün haberleşme programı Bylock'u kullanmadığı iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi. Kararını veren mahkeme heyeti Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bylock sorgusu için yeniden yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 28 Mart 2017 tarihine erteledi.