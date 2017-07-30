30.07.2017 13:58:23

FETÖ'den ihraç edilen başsavcı Cemal Kurt göreve iade edildi

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafından FETÖ ile iltisakları olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Cemal Kurt görevine iade edildi.



Hakimler Savcılar Genel Kurulunun 28 Temmuz 2017 tarih ve 1037 sayılı kararı ile tekrar göreve iade edilen Cumhuriyet Savcısı Cemal Kurt, "Adalet yerini buldu, mutluyuz bu zor süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kimseye küskünlüğümüz, dargınlığımız söz konusu değildir. Pazartesi günü itibarıyla göreve kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.





