30.07.2017 18:43:24

FETÖ'den Gülen konulu 'Şakirt' testi!

Kayseri'de yapılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan Mustafa Yılmaz'ın bilgisayarından çıkan belgelerde, hücre evlerinde kalanlara Gülen ile ilgili sorular sorularak test yapıldığı ortaya çıktı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik-fiziki takibin ardından şehirde Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneğini kuran, 2014 yılında örgüte destek amacıyla bazı dernek üyelerini Özgürlük Platformuna katılmaları için görevlendiren, örgüt imamlarıyla birlikte hareket ederek terör örgütüne finansman sağladığı ileri sürülen Mustafa Yılmaz'ı gözaltına aldı. Öğrenci evlerinde örgütsel eğitimler de veren Yılmaz'ın ev ve işyerinde yapılan aramalarda, örgüte ait çok sayıda belge ve dokümanın yanı sıra “Gurbetteki Öğretmen, Göç Yolunda Bir Aile” başlıklı, içeriğinde Gülen'i tanıtmaya yönelik 60 soruluk bir test de ele geçirildi. Gülen'in nereden göç ettiği, kaldığı yerler, yakınları, kimlerden eğitim aldığı, din kisvesi adı altında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra dikkat çekici soru ve cevaplar da bulundu. Teste tabi tutulan örgüt elemanlarının başarı durumuna göre örgüt içerisinde hiyeraşi elde ettiği kaydedildi.

KADINLARDAN RAHATSIZ OLMUŞ

Testlerde, Gülen ile ilgili “Hocaefendi Türkiye'de ayrılırken giydiği kıyafeti yıkamak istememesinin sebebi nedir?” sorusunun doğru cevap şıkı olarak ise “Türkiye'nin hatırasını taşıdığını düşünmesi” belirtiliyor. “Hocaefendinin vücudunda meydana gelen hastalıkların sebebi nedir?” sorusuna ise “ettiği duanın sonucu” şıkkı doğru cevap olarak gösteriliyor. “Hocaefendi Türkiye'deyken evini neden camiye taşır?” sorunun cevabı ise “Yoldan gidip gelirken kadınlardan rahatsız oluyor” cevabı veriliyor. “Hocaefendi şuan nerede ikamet etmektedir?” sorusunun cevabı “Amerika” olurken, buraya gitme nedeni ise hastalığın tedavisi olduğu belirtiliyor. Gülen'in aldığı maaşını hayır işlerine harcadığı, “askerliği boyunca nasıl biri olmuştur?” sorusuna ise “çok sevilen ve dinlenen biri” cevabı veriliyor.

*Şakirt: TDK'ya göre, öğrenci, çırak. Ancak FETÖ'ye mensup öğrencilerin birbirlerine karşı kullandıkları bir hitap olarak da biliniyor.