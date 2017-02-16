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FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı serbest
16.02.2017 21:25:59

FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı serbest

15 Temmuz darbe girişimi ardından İçişleri Bakanlığının idari soruşturması kapsamında açığa alınan ve akabinde gözaltına alınarak tutuklanan Uşak Vali

15 Temmuz darbe girişimi ardından İçişleri Bakanlığının idari soruşturması kapsamında açığa alınan ve akabinde gözaltına alınarak tutuklanan Uşak Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Uşak'ta Vali Yardımcılığı görevindeyken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığının başlattığı idari soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta açığa alınan ve akabinde tutuklanan Halil İbrahim Ertekin İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanma kararı sonrası Balıkesir Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nde olan ve karar sonrası tahliye edilen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin telefonla İHA Uşak muhabirine yaptığı açıklamada,"Ülkemizin yaşadığı bu sancılı süreçte ben her zaman devletimin yanında oldum. FETÖ/PDY terör örgütü ile hiçbir dönem hiçbir ilişkim olmadı. Yaklaşık 6 aylık soruşturmadan sonra hukuki gerekçeler tespit edildi ve yüce adaletimiz gereğini yaptı. Şahsım adına gerçekleşen süreç ne olursa olsun hiçbir zaman devletime küsmem söz konusu olamaz. Görevimin başına yeniden dönmek için gerekli evrakları Uşak Valiliği ve Ankara'ya teslim ettim. İnşallah yüce milletimize hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

(Ertunç Öztürk /İHA)
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